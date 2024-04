Más de 15.000 personas respaldan acción popular para bajar tarifas de energía en el Caribe

En total, más de 15 mil personas han firmado en respaldo a que se detenga el aumento de la tarifa de energía de las empresas Air-e y Afinia, que operan en la región Caribe.

Pues las quejas por el alto costo de la energía no paran, como es el caso de la señora Amalfi Rodríguez, quien narra cómo en un mes pasó a pagar 5 veces más en el recibo de la luz.

En un mes, pasé de pagar 250 mil pesos a pagar un millón quinientos mil pesos, me cobraron en 30 días 5 veces más de lo que yo pagaba, esto es un abuso al que estamos expuestos todos los usuarios de Air-e y Afinia, por eso firmé y respaldo a que se haga algo en contra de estas empresas y no nos sigan perjudicando afirmó Amalfi Rodríguez.

La acción popular es liderada por Ingrid Aguirre, representante del Magdalena por el Partido Fuerza Ciudadana, quien viene recorriendo los departamentos de la región Caribe con el objetivo de recolectar más de 25.000 firmas que respalden su iniciativa.

Aguirre explicó qué se busca con esta acción popular. “Son tres aspectos que buscamos con esta acción: primero, que se detengan los aumentos de las tarifas de energía, que a la fecha no tienen un techo máximo. Dos, que el Gobierno Nacional gestione el recurso del déficit que tienen estas empresas por $4.9 billones de pesos, para que no sean los hogares del Caribe quienes asuman esa deuda. Y tres, que la CREG revise la fórmula tarifaria porque todo este problema no lo ha originado Air-e ni Afinia”, afirmó.

Los habitantes del Caribe se han unido en respaldo de esta iniciativa con la que esperan se tomen medidas reales que permitan bajar las altas tarifas de energía en la región Caribe.