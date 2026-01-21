En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 550 trabajadores del ICBF en el Atlántico están en el limbo: Sintrafamiliar

Más de 550 trabajadores del ICBF en el Atlántico están en el limbo: Sintrafamiliar

Desde el sindicato del Instituto señalan que viven una “catástrofe” institucional a solo 10 días que inicie la Ley de Garantías. Entre las afectadas hay madres embarazadas y lactantes.

