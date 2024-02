“Medida injusta y equivocada”: empresarios y mandatarios del Caribe sobre impuesto de valorización

“Una medida equivocada”, tomada en el momento más inoportuno y con una destinación de los recursos que sería “injusta” para los tributantes, así es como se refieren empresarios, mandatarios y políticos del Caribe al polémico impuesto de valorización que cobrarán a los predios del proyecto vial que conecta a Barranquilla y Cartagena con la Circunvalar de la Prosperidad.

Desde diferentes sectores critican que el cobro se dé sobre un corredor vial que no está terminado y que ya está totalmente financiado, por cuanto tiene tres peajes.

Jorge Segebre, presidente de Camacol y hoy también representante de Intergremial, aseguró que “lo más grave aún” es exigirles recursos a departamentos golpeados como el Atlántico para luego invertirlos en otras regiones. Insistió en que más bien este es el “momento de reactivar la economía”.

“Poner al Atlántico a hacer una contribución, siendo un departamento que está golpeado como el resto del país, con la valorización de una vía que no han terminado, que está financiada, creo que es un error. Yo sí llamo al Gobierno y al ministro a que tomen cordura del momento que estamos pasando”, expresó.

Publicidad

“Sería interesante sentarse con el Gobierno para poder mirar, discutir y analizar esta situación, pues es una vía que se ha pagado durante muchos años, a través de peajes que han pagado tanto atlanticenses como bolivarenses”, señaló el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

El senador Mauricio Gómez Amín también alzó su voz de rechazo a este impuesto que, según sus palabras, le hace sentir que vive en un “mundo al revés”, donde “el Gobierno insiste en afectar más el bolsillo de la gente en la Costa Caribe”.

Publicidad

“Rechazo absoluto este impuesto de valorización para construir la vía Barranquilla Cartagena. ¿Para qué más plata si no ejecutan? ¿Para qué más impuestos si las obras no se ven? Al Gobierno de Petro le pedimos resultados y no afectar más el bolsillo de la gente en nuestro país", dijo.

La resolución 729 del 26 de mayo de 2023 contempla que el impuesto debe ser pagado por los propietarios de los predios en Cartagena, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo.