"Mi hija venía siendo maltratada y yo no lo sabía”: padre de víctima de feminicidio en Barranquilla

Con profundo dolor, el padre de Yolanda Estefany Arias Santis, la joven de 25 años que fue víctima de feminicidio en manos de su pareja sentimental, relató que su hija venía siendo víctima de maltrato y celos enfermizos por parte de Jairo Samuel Páez Muñoz, hoy capturado como presunto responsable de este lamentable hecho.

De esta manera, Yolanda Arias pasó a engrosar la lista de mujeres asesinadas en el Atlántico, la cual ya suma 42 víctimas. Ramon Arias, padre de esta joven, cuenta que su hija el fin de semana estuvo departiendo con su pareja en un evento familiar, en donde la vieron llorando.

“Ellos estuvieron en un evento donde la mamá de mi hija. Ahí estaban dos hermanos de ella, cada uno con sus parejas. Me dice otra de mis hijas que a Yolanda la vieron llorando allá, y le preguntaron qué le pasaba, pero no quiso decir nada. Luego se fueron para su casa a acostar y ese hombre me la ha cogido dormida y me la ha asesinado. Me la estranguló, la asfixió porque le puso una mano en la boca y la otra en el cuello y acabó con la vida de mi hija”, detalló el padre de la víctima.

Ramón, con impotencia, reconoció que solo se enteró que su hija era víctima de violencia intrafamiliar, después de que su pareja, con quién tenía dos años de relación, le quitó la vida: “El hombre era muy, muy celoso. Él la maltrataba, pero yo no sabía o sino esto no sucede. Él era muy callado y hasta renunció al trabajo para andar detrás de ella por todos lados”, señaló.



Jairo Samuel Páez, el presunto feminicida, huyó del sitio en una motocicleta propiedad de Yolanda, la cual contaba con sistema de rastreo GPS, lo que permitió ubicarlo en el sector del Castillo de Salgar, municipio de Puerto Colombia, donde fue capturado.

En estos momentos se encuentra a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de feminicidio y será presentado ante un juez en las próximas horas.