Miembro del ELN murió en medio de combates con el Ejército en el sur de Bolívar

Miembro del ELN murió en medio de combates con el Ejército en el sur de Bolívar

El Ejército detalló que los combates se dan en medio de la ofensiva de las Fuerzas Militares en el sur de Bolívar para contrarrestar la presencia y el control territorial de los ilegales en la zona.

combates en el sur de bolivar.jpg
Combates entre Ejército y ELN en el sur de Bolívar.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:24 p. m.

En medio de la ofensiva de las Fuerzas Militares en el sur de Bolívar para contrarrestar la presencia y el control territorial de los grupos armados en esta zona, este viernes se registraron nuevos combates entre tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido de la Primera División del Ejército y el ELN en inmediaciones del corregimiento de La Marizosa, en Santa Rosa del Sur.

Según informó el Ejército Nacional, a través de su cuenta de X, durante el desarrollo de esta operación militar un integrante del grupo terrorista resultó muerto y se logró la incautación de un arma larga y proveedores.

“Las acciones ofensivas contra este grupo armado ilegal se desarrollan de forma sostenida, contrarrestando ataques con drones adaptados con artefactos explosivos con los cuales pretenden atentar contra la vida e integridad de la población civil de esta región y miembros de la Fuerza Pública”, indicaron.

Precisamente, en el corregimiento de La Marizosa, el pasado mes de agosto se presentó el confinamiento de más de 5.000 personas por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. A su vez, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Luis Eduardo Bohórquez, permaneció secuestrado durante cerca de 30 días.

