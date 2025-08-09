Millonario cargamento de cocaína fue incautado en aguas del Caribe: esto se sabe

En una operación conjunta, la Armada de Colombia, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, logró incautar más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe. El primer operativo, según informó el Ministerio de Defensa, se llevó a cabo a 71 millas de Santa Marta, donde una unidad de la Armada interceptó una embarcación tipo “Go Fast” que transportaba 1.991 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Horas más tarde, en un segundo operativo, al noroeste de Cabo de la Vela, en La Guajira, fue detectada otra embarcación “Go Fast”. A bordo, las autoridades encontraron 19 sacos que contenían paquetes rectangulares con un total de 475 kilogramos de sustancias ilícitas, presuntamente clorhidrato de cocaína.

En total, las operaciones permitieron retirar del mercado ilegal 2.466 kilogramos de cocaína. El capitán de Corbeta Jorge Carvajal Cabeza, comandante de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, estimó que lo incautado está avaluado en “más de 118 millones de dólares y tendría la capacidad de producir más de seis millones de dosis”.

Un Bravo Zulú a tope para los Marinos de la @FNC_ArmadaCol y los Aviadores de la @FuerzaAereaCol, quienes en aguas del Caribe norte propinaron dos duros golpes al narcotráfico con la incautación de cerca de 2.5 Toneladas de clorhidrato de cocaína.



Los alucinógenos eran… pic.twitter.com/WYazNMEbWz — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) August 9, 2025

En el video difundido por el Ministerio, se muestran las imágenes aéreas del abordaje por parte de las autoridades a una de las embarcaciones, así como el momento exacto en el que la Armada detiene a dos hombres que transportaban la mercancía ilegal.

Publicidad

El capitán Carvajal destacó que este resultado es fruto de la cooperación interinstitucional y del monitoreo constante que realizan las autoridades en las rutas más utilizadas por las redes criminales para el envío de estupefacientes. Añadió que el objetivo de este tipo de operativos es “afectar de manera contundente las economías ilegales que amenazan la seguridad, la salud pública y la estabilidad regional”.

Durante el primer semestre de 2025, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, incautó 213 toneladas de clorhidrato de cocaína.

