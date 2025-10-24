Mindefensa a Gobierno de EEUU: "Que tengan una percepción directa de lo que es Colombia"

Desde Cartagena, donde lideró un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público en Bolívar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en medio de la crisis diplomática.

El jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que el presidente Gustavo Petro es quien está facultado para abordar estos temas; sin embargo, hizo una invitación al Gobierno de Estados Unidos a que se haga su propia percepción de Colombia y de su lucha contra el narcotráfico.

“La Cancillería ha sido muy clara, yo solo replico lo que dice la Cancillería, que es una invitación a que el gobierno de Estados Unidos tenga una percepción directa de lo que es Colombia; aquí Colombia no es solo esta hermosa belleza de ciudad como Cartagena, u otras ciudades como Cali, Medellín (…) Que también conozcan de cómo estamos combatiendo el narcotráfico, la pérdida que hemos tenido de hombres y mujeres combatiendo ese cáncer, ese veneno que otros consumen”, sostuvo.

Además, señaló que el trabajo cooperado con todos los países es fundamental para ganarle la lucha a la criminalidad.



“Esperamos seguir manteniendo esas relaciones muy fuertes con todas las naciones, y en el caso específico de los Estados Unidos acorde a los tratados internacionales, acorde a las normas internacionales, porque sino nos unimos ganan los criminales”, dijo.

Asimismo, el ministro afirmó que Colombia ataca el narcotráfico de manera integral, sistemática y que es el país que más incauta droga en el mundo.

“Es un compromiso encabeza del señor presidente de la República, quien no solo ha combatido el narcotráfico antes de ser presidente, sino también vehemente durante este periodo (…) Este año la proyección es erradicar y sustituir alrededor de 30.000 hectáreas”, detalló.

Sobre la embarcación bombardeada en el Pacífico por Estados Unidos, que se especula habría salido de Colombia, el mindefensa afirmó sin dar ningún detalle adicional que “aún están investigando”, que una vez se tenga resultado será informado a la opinión pública.