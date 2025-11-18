MinEducación impone vigilancia especial a Uniatlántico por irregularidades en elección del rector

El pasado 14 de noviembre el ministro de educación Daniel Rojas Medellín firmó la resolución 022126 por la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial para la Universidad del Atlántico, al asegurar que detectaron graves irregularidades en la elección del nuevo rector, Leyton Barrios.

Dice el ministerio que encontraron “inconsistencias en la experiencia académica certificada por uno de los aspirantes, así como documentos contradictorios relacionados con su trayectoria docente y directiva” entre otros, lo que llevó a que se ordenaran medidas de vigilancia especial, como la de “designar un “Inspector in situ” para que vigile permanentemente la gestión administrativa y financiera de la Universidad del Atlántico”.

El ministerio indicó que el nombre de este funcionario será comunicado a la universidad a través de un administrativo, el cuál aún no se conoce.

Asimismo, el ministerio también dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas, modificar las existentes o levantarlas, dependiendo del avance que la universidad demuestre en la superación de la crisis y en la estabilización de su situación financiera.



La resolución fue emitida con carácter de cumplimiento inmediato una vez sea notificada la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Universidad del Atlántico. Por el momento, la institución afirma no haber recibido el documento.

“Durante una visita preventiva, el Ministerio también constató que la Universidad no ha entregado la totalidad de los soportes solicitados, incluso aquellos necesarios para verificar requisitos básicos de los candidatos. Esta falta de transparencia y de respuesta oportuna afecta la confianza institucional y activa las medidas previstas en la Ley 1740”, dijo el ministerio en un comunicado.