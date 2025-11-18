En vivo
Caribe  / MinEducación impone vigilancia especial a Uniatlántico por irregularidades en elección del rector

MinEducación impone vigilancia especial a Uniatlántico por irregularidades en elección del rector

El Ministro de Educación pidió nombrar un Inspector In Situ para la Universidad. Afirma que confirmaron graves irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso de elección de rector Leyton Barrios.

