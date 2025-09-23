MinInterior alerta sobre posible "trampa" en la próxima elección de rector de Uniatlántico

Las votaciones para elegir al próximo rector de la Universidad del Atlántico y los eventuales diálogos de paz con las bandas que delinquen en Barranquilla hacen parte de los temas que ocupan al ministro del Interior, Armando Benedetti.

En lo que respecta a Uniatlántico, el alto funcionario no solo ha insistido en el apoyo del Gobierno Nacional al candidato Wilson Quimbayo, a quien calificó como una "persona preparada" e "idóneo" para asumir la rectoría, sino que alertó sobre posibles "trampas" que habría en las votaciones de octubre próximo.

Benedetti aseguró que ya ha recibido advertencias sobre el tema y que recurrirá a los entes competentes para que estén pendientes de este proceso electoral.

"Sería bueno pararle bolas a cómo se va a hacer el proceso. He recibido noticias en las últimas horas de que el proceso de pronto no va a ser tan transparente como nosotros quisiéramos. Hay mucho ruido y mucho mugre dentro de eso", afirmó.



El ministro Armando Benedetti prendió las alarmas por supuestas "trampas" que estarían preparándose en torno a las elecciones de rector de la Universidad del Atlántico. Asegura que pedirá a la Fiscalía y a la Procuraduría que acompañen el proceso.

Diálogos con bandas criminales

En materia de seguridad, Benedetti destacó que las cifras de criminalidad han venido bajando en Barranquilla por el acercamiento que se ha venido dando con las estructuras delincuenciales, en especial por el pacto de cese al fuego que se ha establecido y que, según el alto funcionario, han mostrado "los primeros beneficios en las estadísticas".

Aunque se abstuvo de revelar detalles, garantizó que "se ha adelantado bastante" en materia de acercamiento con las bandas, de cara a un diálogo de paz, y que es posible que el Ministerio del Interior también esté al frente de esto, pues ya ha venido realizando unas conversaciones importantes.