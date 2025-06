Modifican Estatuto General de la Uniatlántico y dan vía libre para reelección del rector

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico (Uniatlántico), presidido por el gobernador Eduardo Verano, aprobó este miércoles la modificación de su Estatuto General, permitiendo así la reelección del rector por un período adicional.

La decisión, que se tomó en una sesión extraordinaria, se dio en cumplimiento de un fallo de tutela y ha generado controversia por una nueva recusación contra los miembros del Consejo.

A pesar de la recusación, la modificación fue aprobada con una votación de 5 a 3 y ahora el rector no solo será designado por un período de cuatro años, sino que también podrá ser reelegido una única vez, ya sea de forma inmediata o en un período posterior.

La actuación dejaría el camino preparado para que el actual rector Danilo Hernández sea reelecto y la sola idea ya ha creado disgusto entre varios sectores, entre esos estudiantes que se oponen a su gestión.

Así lo manifestó Juan Maza, líder estudiantil, quien cuestionó la modificación del estatuto mucho antes de la votación.

"La idea de convocar una votación del Consejo en plenas vacaciones, cuando ya los estudiantes no están en la universidad y muchos no están pendientes a las dinámicas universitarias, es desde nuestra perspectiva una estrategia tramposa, otra de las mañas para intentar reelegir al rector Daniel Hernández sin que nadie diga nada ni se dé cuenta, pero nosotros creemos que Danilo, por su mala gestión, no se puede o no se debería reelegir más", opinó.

Hay que anotar que el Gobernador se abstuvo de votar, al igual que los delegados del Presidente de la República y del Ministro de Educación. Verano explicó que su abstención se debió a la nueva recusación presentada, lo que lo obligaba a seguir el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo.

Durante la misma sesión, se presentó el balance financiero de la universidad para el año 2024, revelando una ejecución presupuestal de $597.967 millones y gastos por $488.956 millones. Estas cifras, según el informe, demuestran una situación financiera estable y una universidad saneada económicamente.