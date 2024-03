Molestias por costos de energía ya tienen canción: "Si todo lo que me gano es para pagar la luz"

Contra los altos costos de energía eléctrica ya no solo se escuchan quejas, reclamos y/o insultos contra las empresas que suministran el servicio público en la región Caribe pues, ahora, el inconformismo por los elevados costos de las facturas tienen ritmo y letra.

Se trata de la canción ‘Apagando Focos’, escrita por el ingeniero agrónomo, compositor y acordeonero Julio Oñate Martínez, e interpretada por el cantante Iván Villazón, en señal de protesta porque ni apagando focos ni dejando de prender aires acondicionados ni desconectando los electrodomésticos baja la factura de energía.

“Si todo lo que me gano es para pagar la luz. Son cosas que no me explico, se las vengo a referir, prendí dos abaniquitos y llegó en $400.000”, dice parte de la letra.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, pues múltiples internautas aplaudieron la letra, celebraron la canción y advirtieron que se sentían "identificados" por el viacrucis que, para ellos, representa pagar el servicio.

Otro de los que se fue lanza en ristre contra las altas tarifas de energía fue el reconocido humorista y creador de contenido José Manuel Castellón, mejor conocido como ‘Joselo de Colombia’, quien denunció a través de su cuenta de Instagram que, aunque vive en un sector estrato cuatro y su apartamento no supera los 115 metros cuadrados, la factura de la luz le llegó por $2.264.000 pesos.

Visiblemente molesto, y advirtiendo que dicho cobro era un “atraco”, convocó a una movilización para frenar los presuntos abusos en el cobro de energía eléctrica para el Caribe.

"Yo trabajo pa' ustedes, ¿qué? O sea, uno tiene que trabajar para ustedes, no sean tan sinvergüenzas. Vamos a hacer una marcha en contra de esto porque no hay quien nos defienda, sean serios. ¿Cómo hace la gente que se gana un salario mínimo, cómo hacen?", indicó.

El humorista señaló que es necesario que alguien defienda a los usuarios, pues mientras las empresas de energía ‘boletean a los morosos’, y a los que acuden a conexiones fraudulentas para evitar el alto consumo, nadie estaría de lado a los ciudadanos que, en muchos casos, hasta dejan de comer para pagar sus recibos.