Muere reconocida chef en Barranquilla tras caer de un octavo piso: esto se sabe

De luto se encuentra el gremio gastronómico en Barranquilla, luego de que se confirmara la muerte de la reconocida chef Lisette Malkun Zarur, de acuerdo con lo revelado por las autoridades.

El nombre de Malkun era sinónimo de creatividad, tradición y sabor. Su rostro figuró en restaurantes de alto perfil y servicios de domicilio exclusivos. Su talento en la cocina la convirtió en un referente de la comida árabe en la ciudad, llegando a públicos de estratos medios y altos. Preparó platos para artistas, modelos y figuras como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, consolidándose como una chef admirada y respetada.



¿Qué pasó con la chef Lisette Malkun?

Según información entregada por autoridades y algunos testigos, Malkun se habría lanzado desde el octavo piso del edificio donde se encontraba su apartamento, ubicado en la carrera 57 con calle 81-15, en el barrio Alto Prado. El hecho ocurrió hacia las 8:16 de la noche.

Tras el trágico suceso, su madre explicó a las autoridades que Lisette padecía depresión, lo que podría dar contexto a su decisión de quitarse la vida.



Reacciones tras la muerte de la chef barranquillera

Luego de su fallecimiento, los mensajes de despedida no se hicieron esperar. Uno de los más sentidos fue el de su hermano, el también chef Orlando Malkun, quien en su cuenta de Instagram escribió un mensaje extenso para darle el adiós.



Orlando recordó el amor fraternal que los unió, los consejos que ella le daba, la admiración mutua por su trabajo y la inspiración que representó para su vida. Aseguró que honrará su legado y que continuará adelante por ella, manteniéndola siempre presente en su corazón. "Cómo olvidar tus consejos, tus sacrificios para verme sonreír, tu manera de hacerme sentir importante", escribió.

Por su parte, exalumnas del extinto colegio Saint School de Barranquilla, donde Lisette estudió, también lamentaron su fallecimiento: “Lamentamos profundamente la partida de Lisette Malkun. Su fallecimiento, tan inesperado y trágico, nos tiene con el corazón apretado y lleno de tristeza”.



Líneas de ayuda emocional disponibles

Ante la delicada situación, autoridades locales recordaron que existen líneas gratuitas de atención emocional para quienes necesiten acompañamiento psicológico. Una de ellas es la Línea 106 del Ministerio de Salud, disponible para teleorientación.

La partida de Lisette Malkun deja un vacío enorme en la gastronomía barranquillera, pero también un legado culinario y humano que permanecerá en quienes disfrutaron de su cocina y su compañía.