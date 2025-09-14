Mujer que cayó de un cuarto piso en Soledad suma cuatro cirugías: este es su estado de salud

En una Unidad de Cuidados Intensivos en Barranquilla aún está Johanna Baca Echeverría, quien tuvo que ser sometida a una cirugía en sus brazos en las últimas horas por la fractura provocada al caer de su conjunto residencial en Soledad, Atlántico, por lo que ya serían cuatro intervenciones quirúrgicas a las que habría sido llevada, junto con la expectativa de una más dependiendo de los avances en su estado de salud, confirmaron los galenos que tratan su caso.

Aunque su caso fue asumido especialmente por el CTI de la Fiscalía para analizar este supuesto resbalón en medio de un episodio de violencia intrafamiliar, poco a poco han llegado sus familiares a Barranquilla, los cuales esperan denunciar a su pareja sentimental desde inicios de esta semana.

Las autoridades aún no entregan datos de la principal persona sospechosa, al tiempo que por redes sociales trascendió un audio en el que se puede escuchar a Johana discutiendo fuertemente con su novio, quien de acuerdo al relato llegó a amenazar tanto a ella como a su hijo tras un presunto reclamo que le habría hecho la mujer por la falta de dinero días antes del incidente.

Armo Sale a la luz audio que envió mujer antes de caer de un cuarto piso en Soledad: ¿accidente? Foto: redes sociales

“No me molestes, no me toques. Que él no me toque porque le parto la cara, flaco. Yo no respeto. Jamás hagas lo que hiciste, jamás. No me toques la cara, porque yo no respeto”, son algunas de las palabras que se pueden escuchar entre gritos.

Para la ayuda de Johana hay activa una “Donatón de sangre", en la que los interesados pueden acercarse a la Clínica La Misericordia. Puede ser de cualquier tipo menos A-.

Johana tenía agendada una intervención médica en su cadera, sin embargo su más reciente reporte médico indicó que las valoraciones podrían llevar a que los especialistas a considerar no realizarla, pero creen fundamental seguir con las donaciones de sangre.

“La familia expresa su profundo agradecimiento a todas las personas que ya se han acercado a donar y a quienes han mostrado su solidaridad en este momento difícil”, se puede leer en un corto comunicado.