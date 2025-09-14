Sale a la luz audio que envió mujer antes de caer de un cuarto piso en Soledad: ¿accidente?

Un terrible hecho ha captado la atención de las autoridades en Soledad, por el caso de Johana Alexandra Baca Echeverría, una mujer de 34 años que actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos tras caer desde un cuarto piso en el conjunto residencial Puerto Armónica.

Los hechos se registraron en la madrugada del pasado viernes 12 de septiembre de 2025, presuntamente en medio de una discusión con su pareja sentimental. La mujer fue ingresada con múltiples fracturas en los brazos y la cadera, además de traumas en el tórax, y ha requerido de varias intervenciones quirúrgicas para tratar las graves lesiones.

Inicialmente, la Policía manejó la hipótesis de que Johana se resbaló y cayó accidentalmente tras amenazar con lanzarse del balcón durante la pelea. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por la familia de Baca, quienes exigen una investigación a fondo, apuntando a un intento de feminicidio.

La vocera de la Red de Mujeres del Atlántico, Ruth Pareja, ha respaldado esta preocupación, señalando que el compañero sentimental de Johana ya había sido denunciado previamente por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Dada la gravedad de la situación, el ICBF ya ha activado una ruta de atención para los dos hijos de Johana, de 12 y 15 años.

A pesar de la gravedad de sus heridas, Johana Baca Echeverría presenta un estado de salud estable dentro de la Clínica Misericordia Internacional. Hasta el momento, ha superado exitosamente cuatro cirugías en sus brazos debido a las fracturas.

Hace unas horas salió a la luz un presunto audio, publicado por el portal digital HT24 Periodismo, que podría dar un giro a la investigación del caso.

En este audio, que dura más de 12 minutos, presuntamente de 20 días antes del incidente, se escucha una fuerte discusión de la pareja, que habría iniciado por la compra de cerveza.

“Qué te pasa, no me toques, si me tocas la cara te la parto y después me mandas a tu papá o a quién quieras. Yo no soy tu papá, él es un sinvergüenza, un bandido...la plata mía es mía”, dice el sujeto en el presunto audio.

Además, se puede escuchar como el hombre presuntamente violenta verbalmente al hijo menor de la mujer, a tal punto que incluso su hija tuvo que intervenir, cuestionando el comportamiento de su padre.