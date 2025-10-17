Murió niña de 9 años que recibió disparo de bala perdida en Cartagena

Tras batallar cinco días por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Casa del Niño, este viernes se confirmó el fallecimiento de la niña de 9 años que resultó herida por una bala perdida en el barrio Villa Fanny, en el sur de Cartagena.

La pequeña recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba jugando en la terraza de su vivienda junto a familiares y amigos el pasado domingo 12 de octubre.

A través de sus redes sociales, la Alcaldía confirmó el lamentable desenlace de la menor, quien cursaba tercero de primaria.

“La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en cabeza del señor alcalde Dumek Turbay Paz, lamenta profundamente el fallecimiento de la menor de edad Gretel Sofía Maestre, residente en el barrio Villa Fanny. Acompañamos con solidaridad a su familia en este difícil momento”, informó la administración distrital.



Las autoridades en Cartagena mantienen una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información sobre los responsables de este hecho que ha causado conmoción y dolor en la ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación en días pasados, el comandante de la Policía Metropolitana, general Gelver Yecid Peña, hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita ubicar al responsable.

“La Policía Nacional ha destacado un equipo especial para realizar las averiguaciones pertinentes, con el fin de avanzar en el proceso investigativo de este caso que hoy enluta a la ciudad entera por la situación que vive esta pequeña de 9 años. Tenemos un despliegue de inteligencia y de Policía Judicial. Hasta el momento no contamos con un avance significativo; estamos apelando también a la solidaridad ciudadana, no solo porque haya una recompensa, sino porque es un deber que quien tenga conocimiento de quién fue la persona que ocasionó esta situación lo informe a las autoridades”, señaló.

Desde el trágico hecho, la menor permanecía bajo pronóstico reservado y en estado crítico.