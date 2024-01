"No creo que pise despacho de Alcaldía de Cartagena hasta que no se haga exorcismo": Dumek Turbay

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay , está envuelto en una polémica hace varios días, luego de que anunciara que no trabajaría desde el despacho de la alcaldía hasta tanto no se haga un exorcismo, luego de este ser ocupado 4 años por el exmandatario de los cartageneros William Dau .

En entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga ratificó que seguirá gobernando desde la calle hasta tanto el lugar no sea intervenido por autoridades espirituales.

"Ese comentario es serio y me ha causado todo un debate con la autoridad eclesiástica. Me ratifico en decir que el anterior alcalde es un mal ser humano y yo en verdad no creo que pise el despacho de la alcaldía sin que sea exorcizado. No creo que vaya por allá y no soy un hombre totalmente espiritual, pero si creo se debe poder estar ahí con la mejor energía y no hablo de usar brujos o chamanes. Por ahora mi despacho transitorio es la calle, es el carro, me convertiré en el alcalde gitano de Colombia", enfatizó.

Asimismo, el mandatario indicó que no estar en el despacho no significa que eso afecte sus gestiones.

"Ese pensamiento mío no va a afectar la gobernabilidad. Sigo en la calle y en algún momento el país se enterará si el despacho tiene condiciones para volver o no", aseveró.

"Cartagena tocó fondo"

A menos de una semana de su posesión, el nuevo alcalde de Cartagena puso en marcha el plan “Titán 24/7” y ordenó una toma al centro histórico para su recuperación. Busca luchar contra la trata de personas, la explotación sexual y garantizar los derechos de los turistas.

Sobre esto, el mandatario dijo que Cartagena "tocó fondo" con este y más temas que, actualmente, se intentan resolver.

"Cartagena tocó fondo, lo que ha sucedido en los últimos 4 años es terrible . La vida de los cartageneros se fue degradando lamentablemente. Sobre lo del centro histórico hay que decir que la familia cartagenera había perdido ese espacio, ese paseo tan agradable y que de unos años para acá ha estado apoderado por las mafias de la delincuencia, jibaros y proxenetas. Hemos empezado un proceso de lucha frontal contra la trata de personas y vamos bien. La idea es que todos esos espacios vuelvan a ser recuperados", enfatizó.

Por otro lado, el mandatario dio a conocer que Cartagena, la ciudad turística de Colombia, no contaba con una Secretaría de Turismo, por lo que ya se presentó, ante el Concejo de la ciudad, el proyecto para su creación.

Adicionalmente, dijo que la Oficina de Protección al Turista y al Consumidor se encontraba en Turbaco, por lo que esta será trasladada al centro histórico de Cartagena para una mejor atención.

