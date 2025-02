No hay que prejuzgar, sino garantizar el debido proceso: Andesco por visita de la SIC a Naturgas

En medio de la polémica en el alza de las tarifas de gas , el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, les dio su voto a las empresas y aseguró que este gremio no tiene por qué quedarse callado ni dejar de advertir cualquier riesgo de desabastecimiento que exista en el país.

Insistió en que, "con técnica y estrategia", seguirán diciéndoles a los colombianos "cuando haya peligro de desabastecimiento de agua, energía o gas", porque "este no es momento de callar".

En ese sentido, envió "un saludo a Luz Stella Murgas", presidenta de Naturgas , quien recientemente recibió una visita de la Superintendencia de Industria y Comercio. Justamente frente a esta actuación, Sánchez manifestó que no hay que prejuzgar, sino garantizar el debido proceso.

"La SIC tiene su responsabilidad, nosotros respetamos lo que tiene que cumplir, lo importante es que mantenga la independencia, el debido proceso. Varios de mis afiliados hacen parte de Naturgas, son empresas que verdaderamente han hecho inversiones importantes y que, como siempre hacen las cosas transparentes", manifestó Sánchez.

"La gente no puede poner en la tarifa lo que no se ha aprobado a través de la Creg. No es que estos señores deciden subir y lo hacen solos, no. Si no han pasado los filtros, no pasan por la Greg, pues no pueden llegar a la tarifa", sostuvo.