Nos preocupa los asentamientos cerca de arroyos: alcalde de Maicao por estragos de tormenta Melissa

La tormenta tropical Melissa está causando estragos en el departamento de La Guajira, y Maicao es el municipio más afectado tras las recientes precipitaciones.

Ante esto, el alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón, explicó que la preocupación principal radica en los asentamientos cercanos a los arroyos.

"Lo que más nos preocupa son los diferentes asentamientos que están cercanos a arroyos. Recordemos que Maicao es un municipio fronterizo y que nosotros albergamos a cerca de 65.000 migrantes venezolanos como colombianos retornados que tienen asentamientos alrededor de de los arroyos, ahí es donde hay más afectaciones", explicó el mandatario.

Los efectos de la tormenta se sintieron intensamente anoche en la alta Guajira y en los municipios de Maicao, Uribia y Manaure. En Maicao, el panorama es crítico, ya que se contabilizan al menos 10 barrios y asentamientos humanos impactados por inundaciones.



Las afectaciones incluyen comercios y residencias, y la interrupción del servicio eléctrico dejó a oscuras diversas zonas de la población debido a daños en las redes.

"Los niveles de agua son los que más nos preocupan. A muchas casas les llegó el agua hasta metro y 40 y si tenemos lluvias más prolongadas, más fuertes, es posible que esto termine afectando de manera crítica a estas zonas, incluso, impactando en muchas más zonas del municipio", indicó el alcalde de Maicao en Blu radio.

Las imágenes captadas anoche muestran la gravedad de la situación, con el nivel del agua llegando hasta la altura del pecho de los pobladores. La fuerza de la corriente arrastró motocicletas e incluso vehículos.

Vea aquí parte de las imágenes y escuche la entrevista completa:

La tormenta tropical Melissa deja los primeros damnificados en La Guajira, luego de las intensas lluvias que se registraron el pasado martes en municipios como Uribia, Manaure y Maicao.



La situación obligó a que anoche fueran realizados los primeros traslados a refugios, pues… pic.twitter.com/gnf0Yj8W9r — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 22, 2025