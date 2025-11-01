En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ofrecen $30 millones en recompensa por asesinato de policía en Magdalena

Ofrecen $30 millones en recompensa por asesinato de policía en Magdalena

El director nacional de la Policía, general William Oswaldo Rincón, escribió por sus redes sociales que “le arrebataron la vida a un colombiano cuyo mayor sueño fue proteger la patria que lo vio nacer”.

Busqueda asesinato policia Magdalena.png
Estos serían los dos responsables del asesinato del patrullero Milton José Salas Rodríguez.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

En luto amaneció el Magdalena luego de confirmarse la muerte de Milton José Salas Rodríguez, un patrullero adscrito a la Policía Metropolitana de Santa Marta y escolta del alcalde de Puebloviejo, también municipio de este departamento, luego de ser atacado por sicarios en un sector conocido como Casa Loma, a la altura de la población de Ciénaga.

Vea también:

  1. Iván Fernando Ramírez Olarte.png
    Iván Fernando Ramírez Olarte, patrullero asesinado.
    Policía
    Caribe

    Asesinan a policía durante un patrullaje en Fundación, Magdalena: capturan a uno de los responsables

Informó la Policía que el uniformado fue interceptado cuando se desplazaba en su motocicleta hacia la residencia de la persona que tenía bajo su protección, en este caso la del alcalde Brando Márquez Márquez, al igual que tras el atentado fue despojado de su arma de dotación.

“La Policía Nacional rechaza y lamenta profundamente el homicidio del señor Patrullero Milton José Salas Rodríguez, adscrito a la Policía Metropolitana de Santa Marta, hecho ocurrido en horas de la mañana en el sector conocido como Casa Loma, municipio de Ciénaga, Magdalena”, afirmó la institución en un comunicado.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa
AFP

“Expresamos un mensaje de solidaridad, acompañamiento y fortaleza a los familiares del Patrullero Milton José Salas Rodríguez, reafirmando el compromiso institucional de no descansar hasta llevar ante la justicia a los responsables y honrar su memoria”, agregaron.

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita el esclarecimiento de este crimen, monto que es financiado por la Gobernación del Magdalena y las Alcaldías de Ciénaga y Puebloviejo.

Por otro lado, el director nacional de la Policía, general William Oswaldo Rincón, escribió por sus redes sociales que “le arrebataron la vida a un colombiano cuyo mayor sueño fue proteger la patria que lo vio nacer”.

