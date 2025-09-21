En vivo
Asesinan a policía durante un patrullaje en Fundación, Magdalena: capturan a uno de los responsables

La segunda persona involucrada en la muerte de Iván Fernando Ramírez logró darse a la huida, aunque las autoridades lo tienen plenamente identificado.

Iván Fernando Ramírez Olarte.png
Iván Fernando Ramírez Olarte, patrullero asesinado.
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

La Policía Nacional rechazó en las últimas horas la muerte de su patrullero Iván Fernando Ramírez Olarte, oriundo del departamento Arauca y quien fue blanco de varios disparos justo cuando adelantaba labores de registro e identificación de personas en uno de los barrios de Fundación, Magdalena.

Los hechos se registraron en la noche de este sábado 20 de septiembre y fue precisamente su compañero la persona que logró neutralizar el ataque capturando a uno de los agresores, del que aún no se sabe la identidad, aunque Blu Radio conoció que ya había sido detenido en julio del presente año por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

“En este reprochable hecho, uno de nuestros héroes de la patria perdió la vida mientras era trasladado a un centro asistencial. Su compañero de patrulla, en un acto de valentía y reacción inmediata, logró neutralizar a uno de los agresores. El otro sujeto emprendió la huida”, afirma el Departamento de Policía del Magdalena en un comunicado.

“Queremos enviar un mensaje muy claro: no descansaremos hasta que este crimen no quede en la impunidad y todos los responsables sean llevados ante la justicia. A la familia de nuestro policía fallecido, les expresamos nuestras más sinceras condolencias. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y reafirmamos que su sacrificio no será en vano”, agregan.

La segunda persona involucrada en la muerte de Ramírez Olarte logró darse a la huida, aunque las autoridades lo tienen plenamente identificado.

La institución armada sostuvo que “mantiene su compromiso indeclinable con la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del departamento del Magdalena y de todo el territorio nacional”.

