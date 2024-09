Paciente barranquillero no ha podido recibir su tratamiento de diálisis por paro camionero

Ni una sola diálisis ha podido recibir esta semana Jefferson Cuesta Ramos por cuenta de los bloqueos del paro camionero en el país que le han impedido llegar a su natal Barranquilla, donde día por medio debe someterse a este tratamiento vital.

Este barranquillero, de 40 años, realizó un viaje de trabajo a Ibagué y planeó estar de vuelta en la capital del Atlántico el pasado lunes para hacerse su tratamiento, pero el regreso se vio interrumpido a mitad de camino cuando el bus de servicio público en el que se movilizaba quedó atrapado en uno de los bloqueos que adelantan los camioneros en el sur del Cesar.

Con escasa comida, sin bebida y a la deriva, Jefferson esperó en el trancón día y medio hasta que su cuerpo empezó a sufrir las consecuencias de la falta de diálisis y debió ser trasladado de urgencias a una clínica de Aguachica.

"Mi cuerpo colapsó y está pidiendo diálisis, no puedo respirar y se me hincharon las piernas. He pasado por dos clínicas y ninguna tiene convenio con la EPS Mutual Ser (a la que está afiliado), así que no me han podido dialisar", dijo a Blu Radio.

Por su estado de salud y justo después de esta conversación con Blu Radio, Jefferson debió ser internado en cuidados intensivos y no se descarta que de allí deba ser remitido a otro centro médico donde sí haya convenio con Mutual Ser y pueda continuar sus diálisis; sin embargo, este traslado también podría verse afectado por los bloqueos.

Minutos antes de ser ingresado a UCI, Jefferson también le contó a este medio cuán crítica es la situación, no solo para él, sino para cientos de viajeros que están intentando sobrevivir en las carreteras.

"Me siento muy mal, pero nadie puede pasar a ningún lado. Y así como estoy yo acá lejos, hay buses repletos de familias con niños a bordo, que les ha tocado pagar por un baño, comer mal y, aún así, no los dejan pasar", contó.

A lo largo del departamento del Cesar se han registrado seis bloqueos en las últimas horas, cierres protagonizados por los camioneros en los municipios de Bosconia, Pailitas, San Roque, San Alberto, La Gloria, La Mata y Aguachica, situación que también tiene en riesgo el suministro de combustible y las clases en los colegios.

Paro camionero en el Atlántico y el resto del Caribe

Largas filas de vehículos se han registrado en las principales vías de Barranquilla, debido al plan tortuga que emprendieron los camioneros desde la tarde de este miércoles.

Los conductores transitaron lentamente por el sur de la capital del Atlántico, causando traumatismos en la movilidad de miles de usuarios que se desplazaban por las avenidas Circunvalar y Cordialidad, así como por el bulevar de Simón Bolívar, donde estuvieron los camioneros hasta horas de la noche expresando su inconformismo con las alzas en el precio de los combustibles.

En el Atlántico se mantiene bloqueada la Vía Oriental, a la altura del peaje de Sabanagrande, donde hay camiones atravesados en la carretera que impiden el tránsito entre los municipios de la banda oriental y Barranquilla. Dado el bloqueo, los pasajeros que se movilizan por esta zona están recurriendo a mototaxis y motocarros para poder llegar hacia sus lugares de destino.