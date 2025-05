Patrullera que murió tras caída de un quinto piso en Barranquilla tenía herida de arma blanca

Hallazgos realizados por medicina Legal en el cuerpo de María Alejandra Guerrero Montiel, la patrullera de la Policía que el pasado 28 de abril cayó del quinto piso de una de las torres de un conjunto residencial en el sector de Caribe Verde, suroccidente de Barranquilla , reafirmarían la teoría de familiares de la joven de 22 años que insisten en que su muerte no fue producto de hecho accidental y mucho menos un suicidio. Así lo dejó ver Ángel Guerrero, tío de la patrullera.

“Inicialmente la persona que estaba en compañía de ella, el subintendente Andrés Castro Gómez, manifestó a el cuerpo técnico de Investigación de la Fiscalía que María Alejandra se había suicidado, que había tomado la decisión de lanzarse del quinto piso. Esto generó en nosotros como familia una duda, porque María Alejandra era una niña alegre, que tenía muchas metas por cumplir. Estaba comenzando apenas su tercer año en la Policía Nacional y estaba estudiando Administración de Empresas”, recalcó el familia.

Guerrero afirma que médicos forenses encontraron en el cuerpo de su sobrina moretones en las muñecas, en las manos y escoriaciones en el brazo izquierdo, que según indica Medicina Legal, en un informe preliminar de necropsia, pudieron ser ocasionados previo a la caída.

Según Guerrero, lo que más llama la atención es la herida ocasionada con un objeto cortopunzante en la espalda.

“Efectivamente el cuerpo de María Alejandra tiene muchos signos de violencia física, tiene laceraciones y hematomas que no son propios de la de la caída en la altura y además de eso, pues no tiene un disparo, pero sí tiene una herida por arma corto punzante. Eso es lo que concluye Medicina Legal en el informe preliminar que entregó. Esto nos causa aún más extrañeza porque refuerza nuestra tesis de que María Alejandra no se mató, a María Alejandra la mataron”, enfatizó el tío de la víctima.

Por el momento el CIT de la Fiscalía lidera la investigación de este caso que tiene puesta la mirada en un subintendente activo de la Policía, quien se encontraba con la patrullera en el apartamento donde se produjeron los hechos.

Blu Radio conoció que la Fiscalía busca determinar si la muerte de María Alejandra se dio por un impacto forzado por caída, para lo que requieren realizan un estudio técnico que reconstruya la escena.

Por el momento familiares de la patrullera insisten en el llamado a las autoridades para que den celeridad a la investigación.