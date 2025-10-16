Piden crear cartel de los feminicidas más buscados en el Atlántico

Los feminicidas con órdenes de captura vigentes no pueden seguir caminando por la calle como si nada pasara. Así lo expresó la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno Astwood, quien le solicitó a las autoridades mayor contundencia en la búsqueda y captura de los señalados criminales.

Este año, 44 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico, y siete de estos crímenes fueron tipificados como feminicidios.

“Esta iniciativa surge como una respuesta urgente ante los preocupantes índices de violencia contra la mujer y la alarmante cantidad de casos que permanecen sin resolución o con procesos judiciales estancados”, explicó Moreno.

La diputada destacó que hay una buena disposición de las autoridades ante su propuesta y que ya conversó con la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico para sacarla adelante.



Moreno agregó que, si bien actualmente han sido incluidos los nombres de algunos feminicidas en carteles publicados por la Policía, considera que se requieren mayores esfuerzos para enviar un mensaje claro de no tolerancia frente a los crímenes de género.

“Estoy convencida de que este esfuerzo fortalecerá el compromiso institucional con la justicia y la defensa de la vida de las mujeres en el Atlántico. Que se publiquen sus nombres, fotografías y datos judiciales, siempre y cuando tengan orden de captura vigente por feminicidio”, dijo.

La diputada Moreno recordó también que más del 60 % de los feminicidios cometidos en el país son perpetrados por la pareja o expareja sentimental de la víctima.

Cifras de las autoridades dan cuenta de que en 2024 fueron asesinadas 77 mujeres en el Atlántico, y 12 de estos hechos fueron catalogados como feminicidios, comparados con los siete que van hasta este mes de octubre de 2025.