Piden libertad para hombre investigado por presunto feminicidio en el Atlántico

A las 3:00 de la tarde del próximo jueves 15 de enero se sabrá si será enviado a la cárcel Álvaro Felipe Rivera Ramírez, hombre que es considerado como el presunto autor del delito de feminicidio agravado contra su expareja Valentina Cepeda Rodríguez, una instructora de yoga de 22 años a la que encontraron en abril de 2024 en un aparente acto de suicidio, aunque reportes de Medicina Legal abren la posibilidad a un posible estrangulamiento.

Así las cosas, Carlos Perilla, abogado del procesado, solicitó este viernes que su protegido no sea enviado a prisión mientras avanza la judicialización del caso, debido a que no representa un peligro de fuga, ni tampoco una amenaza para la sociedad.

“Quisiera que se me diga como una persona que está involucrada en un delito de homicidio va a quedarse en el país o a dos horas de la ciudad donde se encuentran los familiares. Se va a quedar dos años esperando a que efectivamente se aclare la situación”, dijo inicialmente en la audiencia.

“Una persona que tenga la maldad o la pericia para huir de la justicia, hace rato se hubiera ido. No obstante, Felipe se quedó en la ciudad de Barranquilla, duró bastantes meses y de eso doy fe. En infinidad de oportunidades su señoría, con los investigadores en la URI en Barranquilla estuvieron pendiente para que fuera llamado, siempre dijeron que le avisaban, o que estaban adelantando la investigación”, añadió Perilla.



Sumó la defensa que no se está hablando de un hombre con antecedentes o un historial delictivo. En otras palabras, señaló que no hay necesidad de enviar a prisión a una persona que no tiene tendencias hacia el delito.

“No existe historial delictivo; se encuentra laborando, pues no es un delito subsistir ni mantenerse; no estaba solicitado por la justicia, ni directamente implicado, o llamado, ¿qué puede hacer?, ¿cómo se alimentaba?, ¿Cómo pagaba esa casa?”, acotó.

Finalmente, Perilla se basó en las pruebas de entrevistas y documentos entregados por la Fiscalía en la que, según él, se evidencian episodios depresivos y bipolares.

Asimismo, sobre los hematomas en las manos y piernas que fueron reportados en el cuerpo de Valentina, intentó explicar que se derivaron de las formas para sacar su cuerpo inerte del cuarto, pues se propiciaron de acuerdo a su testimonio al no tener su sangre fluyendo.