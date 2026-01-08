En vivo
Envían a la cárcel a hombre que golpeó a la madre de sus dos hijas en Baranoa, Atlántico

Envían a la cárcel a hombre que golpeó a la madre de sus dos hijas en Baranoa, Atlántico

La Fiscalía en Atlántico también logró que fuera enviado a prisión otro hombre presuntamente involucrado en el secuestro y posterior asesinato de un contador en el suroccidente de Barranquilla.

