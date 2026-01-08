En vivo
Mujer es asesinada con 13 disparos en Soledad, Atlántico; dos hombres resultan heridos

Mujer es asesinada con 13 disparos en Soledad, Atlántico; dos hombres resultan heridos

Dos hombres resultaron heridos en el mismo atentado. Autoridades investigan si el hecho está relacionado con enfrentamiento entre bandas delincuenciales.

