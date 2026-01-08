Mujer es asesinada con 13 disparos en Soledad, Atlántico; dos hombres resultan heridos

En un ataque armado perpetrado por delincuentes que se acercaron caminando hasta una tienda que también funciona como estadero en el barrio Villa Estadio, del municipio de Soledad, fue asesinada de 13 disparos una joven de 23 años que respondía al nombre de Carmen Andrea Hernández Pérez.

En el atentado también resultaron heridos dos hombres con los que estaba departiendo. Uno de ellos es Leonard De Jesús Martínez Fernández, barbero de 23 años, y Jairo Luis Rodríguez Moreno, de 31 años, dedicado a los oficios varios.

Carlos Valencia, secretario de Gobierno de Soledad, señala que este crimen, igual que los otros nueve que se han registrado en la primera semana del año, obedecen a disputas entre bandas criminales.

“Son disputas territoriales, disputas de la economía ilegal que tienen estas estas bandas criminales en este momento, pero todo esto en este momento es materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, enfatizó el funcionario.



Carmen se convirtió en la primera mujer víctima de un homicidio en el departamento del Atlántico en lo que va del 2026.

La mujer asesinada, de acuerdo con los registros del Sistema Penal Oral Acusatorio, tenía dos anotaciones judiciales en su contra por el delito de estafa.

