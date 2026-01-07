En vivo
Video: mujer causa indignación tras reírse de policías durante su captura en el Atlántico

Video: mujer causa indignación tras reírse de policías durante su captura en el Atlántico

Le encontraron porte ilegal de armas y se escapó de una requisa de la Policía en donde la comunidad tuvo que ayudar para poder capturarla.

