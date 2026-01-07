Video: mujer causa indignación tras reírse de policías durante su captura en el Atlántico

Indignación en Sabanalarga, Atlántico, tras la captura de una mujer por parte de la Policía Nacional tras ser hallada en flagrancia con porte ilegal de armas, pues en medio de su procedimiento posó y se río de las autoridades como si de un momento normal en su día se tratara.

La captura de esta mujer se dio cuando un grupo de uniformados hacían un control en la zona y pidieron detenerse a una moto detenerse, quienes hicieron caso omiso y salieron rápido del sitio, dejando, poco después, el vehículo abandona y escapando entre los suburbios y fue gracias a la comunidad que se pudo ubicar que ella se encontraba en un lote baldío en la zona del barrio 7 de Mayo.

“La Policía Nacional en el Atlántico logra la captura en flagrancia de una mujer por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. El procedimiento se realizó en el barrio 7 de Mayo (…) Tras una persecución abandonaron el vehículo e intentaron evadir a la autoridad. En el lugar fueron incautadas dos armas de fuego. La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, indicó el teniente coronel Miguel Moreno, comandante operativo del servicio de la Policía del Atlántico, sobre este caso.

Mujer causa indignación tras reírse // Foto: Departamento de la Policía del Atlántico

La indignación llegó en el momento del procedimiento, pues al momento de la foto de la captura la mujer comenzó a reírse y a sonreír frente a las autoridades, una acción que muchos tomaron como una falta de respeto a la autoridad. Pese que la Policía del Atlántico censuró su rostro en el video, se ve el movimiento de la risa y en una foto en la web oficial quedó captado el momento de su sonrisa frente a la cámara.



La mujer quedó a disposición de la Fiscalía y pronto se determinará el futuro de ella por este crimen.