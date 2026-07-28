Plan del gobierno electo para acelerar obras del Canal del Dique no requerirá licencia adicional

Una serie de reuniones continuará sosteniendo el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para tener listo, esta misma semana, el plan con el que destrabará el megaproyecto del Canal del Dique, el cual presenta cuatro años de retrasos, debido a problemas de financiación y la exigencia de nuevas licencias por parte del actual Gobierno.

Conocimos que las primeras obras que se pondrán en marcha a partir del 10 de agosto tienen que ver con trabajos de protección para acabar con el riesgo latente de inundaciones, que es el principal objetivo de este megaproyecto y lo que siguen esperando 1.5 millones de personas aledañas al Canal para evitar tragedias como la de 2010, cuando el caudal superó los 10 metros, rompió el Dique y dejó con el agua hasta el techo a cinco municipios del sur del Atlántico.

El gobierno electo aseguró que este megaproyecto tendrá vía libre para iniciar su construcción sin someterse a la licencia ambiental adicional que, a su juicio, solo ha servido para dilatar soluciones urgentes y generar sobrecostos injustificados a los colombianos.

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Así lo expresó desde Campo de la Cruz el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, quien criticó que se haya contemplado un estudio de 80.000 millones de pesos y un proceso de consultas por otros 120.000 millones, que no son necesarios; posibles sobrecostos que, por cierto, el presidente electo ya está pidiendo que sea investigado.

En la misma vía habló la ministra de Transporte designada Elsa Noguera, quien criticó al actual Gobierno por poner trabas al proyecto con consultas y permisos “inventados”. Insiste así el próximo Gobierno que “el ecosistema ya cuenta con un plan de restauración ambiental autorizado y no requiere más estudios de alcance desproporcionado”.

La iniciativa, además de reducir los riesgos de inundación, busca recuperar ecosistemas estratégicos, mejorar la navegabilidad y generar condiciones para el desarrollo económico y productivo de los municipios de influencia.

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Según lo expuesto durante la mesa técnica, las obras permitirían generar cerca de 60.000 empleos y movilizar importantes inversiones sociales en beneficio de las comunidades del sur del Atlántico.

Apoyo a la descentralización

El presidente electo Abelardo De la Espriella también promoverá la autonomía territorial, así lo afirmó durante su visita al sur del Atlántico, donde anunció su respaldo “total” a la conversión de la región Caribe en Entidad Territorial.

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Durante su intervención en la Plaza Central de Campo de la Cruz, el mandatario electo destacó la necesidad de avanzar hacia una verdadera Colombia de regiones y superar las barreras del centralismo que han limitado el desarrollo de amplias zonas del país.

Este respaldo fue destacado por el gobernador Eduardo Verano, quien lidera la iniciativa para crear a la Región Caribe como entidad territorial.

Verano aseguró que el trabajo que le correspondería al nuevo presidente sería radicar el proyecto de ley ante el Congreso de la República que autorice preguntar a los ciudadanos si quieren o no vivir en regiones autónomas mediante un referendo en octubre de 2027 (coincide con elecciones regionales), el cual es el punto más neurálgico de esta carrera por la descentralización.