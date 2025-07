Polémica por cobro de Sayco a rueda de cumbia realizada en Barranquilla

Un encuentro cultural de cumbiamberos en el recién inaugurado malecón de Rebolo, terminó en llamadas de cobro por parte de Sayco para Edgar Blanco, líder cultural de Barranquilla, quien convocó a bailarines y tocadores de tambora para promover el baile de la cumbia entre los niños y jóvenes de este barrio ubicado al suroeste de Barranquilla.

El gestor, quien convocó a sus amigos por redes sociales para este encuentro gratuito y netamente tradicional, tuvo que explicar que las llamadas ruedas de cumbia no son eventos con fines comerciales, por lo que el cobro de derechos de autor solo afecta una actividad protegida patrimonialmente por la Unesco.

“Quisimos llevar unos 500 cumbiamberos, para que la gente se integrara y con el caso del patrimonio de la cumbia consideramos que era una buena idea. Me llamaron de Sayco y Acinpro a decir que había que pagar y yo dije que por qué si esto era en un parque, algo gratis. Luego me reuní con ellos a explicarles y les dije que si tocaba recoger firmas, vamos a hacerlo, porque el gobierno debe ponerle un alto a esto, que los eventos culturales gratuitos toca incentivarlos y no colocarles pagos”, indicó el gestor.

La rueda de cumbia, que finalmente se llevó a cabo, es una actividad realizada tradicionalmente en sectores populares de Barranquilla para mantener el conocimiento de generación en generación en torno a la reunión pacífica para bailar y realizar galanteo entre hombres y mujeres.

“Yo no he recibido la cuenta de cobro y espero que no suceda. Yo ya les expliqué que se trató de algo gratuito y cultural. Esa es nuestra voz y nuestro clamor. Que nos permitan promover estas actividades en los parques. Nos preocupa porque eso puede frustrar más eventos gratuitos y culturales. Eso es una millonada lo que normalmente cobran, pero no me dijeron cuánto sería”, explicó Blanco.

A la denuncia se sumó el expresidente del Consejo Nacional Electoral Cesar Lorduy, quien incluso mostró en redes sociales que se trató de un evento realizado al aire libre, sin ningún tipo de cobro, en medio del barrio Rebolo.

