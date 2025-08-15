Policía soledeño asesinado en Cauca esperaba un traslado desde hace cinco meses: familiares

Devastados se encuentran hoy en el barrio La Central de Soledad Jorge Rosado y Clementina Salles, padres de Jordan Isaac Rosado Salles, uno de los dos uniformados de la Policía que fueron asesinados a plena luz del día en el municipio de Morales, Cauca, momentos en los que se hostigaba a dicha estación con ráfagas de fusil.

Sus progenitores hablaron con los medios de comunicación lamentando lo sucedido y además manifestaron que su hijo fue trasladado hace tiempo hacia Tolima, luego lo movieron hasta Popayán para así terminar en esta peligrosa zona del país, de donde dice su papá que llevaban cinco meses sin tener una respuesta a su solicitud de traslado.

“Metimos unos papeles para que le aprobaran un traslado para acá (región Caribe) hace cinco meses ya, él (Jordan Isaac) estaba muy pendiente de eso y a cada rato nos llamaba. Sin embargo, no le resolvieron nada. Creería que para esos lugares no deberían mandar muchachos que no tengan experiencia, es peligroso”, declaró a los medios.

Las últimas palabras que cruzaron, horas antes del atentado, todavía resuenan en la mente de su madre Clementina, quien aseguró que al momento de los disparos su hijo volvía de comprar unos mecatos en una tienda aledaña.

“Ayer (jueves) en la mañana me llamó riéndose alegre, así como él contento. Me dijo que más tarde me llamaría porque se iba a ocupar. Esas fueron las últimas palabras que le escuché a mi hijo”, sostuvo.

“Me hizo saber que estaba contento porque iba a venir el otro mes para descansar”, añadió.

Rosado Salles, de acuerdo al testimonio de sus padres, llegó a trabajar en una clínica como enfermero y también tenía estudios en sistemas, pero su sueño siempre fue ser Policía aunque iba en contra de los deseos de sus familiares.

Las autoridades del Cauca ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar a los responsables que asesinaron tanto a este atlanticense como a su compañero Sergio Andrés Trujillo Garrido en Morales.

Además, se decretó toque de queda de 7:00 de la noche a 6:00 de la mañana del 14 al 17 de agosto.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez, a través de su cuenta de "X", condenó el ataque sicarial que dejó a los dos policías muertos. Aseguró que un equipo de inteligencia de la Fuerza Pública está detrás de los responsables.