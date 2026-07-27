Por segundo mes consecutivo, usuarios de Air-e percibirán nuevo aumento en el recibo de luz

Las temperaturas de hasta 40 grados Celsius están poniendo a sudar a la gente en la región Caribe, no solo por el intenso calor, sino también por los aprietos en los que están poniendo a los usuarios del servicio de energía, que ahora deberán asumir un nuevo aumento en las ya elevadas tarifas de luz.

El precio del kilovatio hora, que hasta junio costaba $796 y luego pasó a $840, subirá de nuevo y se ubicará en $890, esto representa un incremento del 11.84%, que se verá reflejado en la factura que llegará a los hogares en agosto.

Para entenderlo mejor tomamos como referencia el recibo de luz de una vivienda estrato 4, teniendo en cuenta que este estrato no paga sobretasa de energía, pero sí tarifa plena al no tener derecho a subsidio. Allí encontramos que para el próximo mes la factura les llegará en unos 356 mil pesos, si es que las tres personas que allí conviven mantienen su consumo promedio de 400 kilovatios hora.

Desde junio pasado, Air-e explicó que las variaciones obedecen, especialmente, al incremento del costo de generación por los altos precios en bolsa como consecuencia de la presión ejercida por el fenómeno de El Niño. Y que a esto se suma el crecimiento de la demanda de electricidad por las altas temperaturas, un mayor requerimiento de energía que ha impactado los precios en el mercado, generando un aumento en los costos de compra para las comercializadoras en el país.



Sin embargo, desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe critican este aumento y lo ven como un incumplimiento por parte del Gobierno al fallo del Consejo de Estado que ordenó bajar las tarifas a los usuarios de Air-e.

Norman Alarcón, presidente de la Liga, sostiene que este nuevo incremento “también desacata las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico en favor de la acción popular presentada por los personeros distritales de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha para eliminar el régimen especial tarifario para la Costa legado por el gobierno de Duque y mantenido por el actual”.

“A esto se suma que el actual gobierno ha ordenado unas rebajas drásticas en los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 a través de eliminar los estratos y cambiarlos por el llamado Registro Universal de Ingresos, viejo sueño del Banco Mundial”, sostuvo Alarcón.