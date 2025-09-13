Procuraduría pide soluciones a crítico hacinamiento en estación policial en Sabanalarga, Atlántico

El crítico estado de hacinamiento presentado en la Estación de Policía de Sabanalarga, así como el incendio registrado en este lugar el pasado 10 de septiembre, llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación, ente que ahora solicita a la administración municipal un reporte actualizado sobre las condiciones para las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en este sitio.

El incendio provocado puso en riesgo la integridad de los capturados, de quienes el Ministerio Público ya había evidenciado su ausencia de condiciones mínimas y hasta alertado por la falta de respuesta a solicitudes previas para saber acerca de la precaria atención en salud que estaban recibiendo.

En la comunicación, el Ente Disciplinario puntualizó que el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, debe entregar un informe detallado sobre las acciones adoptadas para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales a esta población.

Procuraduría, referencia. Foto: Google Maps

Recordemos que este mismo mandatario está en medio de un proceso administrativo sancionatorio por parte de la Contraloría, ente al que al parecer ha ignorado en las convocatoria para mesas de trabajo para desentrabar obras en su jurisdicción.

La vicecontralora en funciones aseguró que el alcalde ya fue notificado sobre este proceso y que ahora el órgano de control espera de que antes de que finalice el año haya una solución frente a las siete obras inconclusas o en mal estado que se encuentran en el municipio, donde se están perdiendo recursos por el orden de los 33.000 millones de pesos.

Una de las obras más solicitadas es el alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, donde la comunidad recientemente bloqueó la vía La Cordialidad en señal de protesta para exigir la terminación de estos trabajos, cuyos retrasos los tienen expuestos a problemas de salubridad.