Que primero nos garantice la verdad: víctimas de Salvatore Mancuso cuestionan su posible libertad

Que el Estado colombiano garantice la protección de Salvatore Mancuso es una de las solicitudes que envían las víctimas del exjefe paramilitar en el Caribe, quienes ven con preocupación que la seguridad del exjefe paramilitar pueda verse comprometida por la información que aportará pero, sobre todo, por los actores que involucraría en medio de sus testimonios.

Esto, teniendo en cuenta la coyuntura social y política que se vive actualmente en el país, pues, según advierten, podría ser interferencia para que Mancuso ejecute su rol como Gestor de Paz y cumpla con el esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado.

Así lo explicó Misael Delgado, víctima del ex jefe paramilitar en el Magdalena entre los años 2000-2003 por el delito de desplazamiento forzado, quien cuestionó también que ni siquiera tienen claro el papel que desempeñará Mancuso para la construcción de la Paz Total.

En este sentido, pidió al Gobierno nacional agilizar la designación de la víctimas que, en representación de todas, harán parte del proceso que ejecutará el exjefe de las AUC en el país.

"Hay que cuidar a todas las personas que aportan a la verdad, como es el caso de Salvatore Mancuso. Sabemos en que son muchos los intereses en que no se esclarezcan los hechos relacionados con el paramilitarismo en Colombia, pero realmente también hay que proteger a las víctimas. No debería quedar en libertad, por lo menos no por ahora, hasta que no se garanticen esos mínimos", dijo.

Milton Moya, otra víctima de Salvatore Mancuso pero en el sur del Atlántico por el delito de despojo de tierra, también se refirió a los escenarios de justicia, reparación y restauración de derechos que aún esperan más de 27.000 mil víctimas en todo el país.

Siendo así, asegura que primero debe hablar y, posterior a ello, resolver su petición de libertad ante el Tribunal de Justicia y Paz.

"Tiene que mostrar hechos de voluntad, cambio y transformación hacia las víctimas, que es el tema del resarcimiento de nuestros derechos. Claro que no, no es necesario que él esté libre, primero que todo debe aclarar tantas cosas que se presentaron mientras fungió como jefe de grupos paramilitares en Colombia", indicó.

¿En qué consisten las dos solicitudes que podrían darle la libertad a Salvatore Mancuso tras su llegada a Colombia?

Tras su llegada a Colombia la tarde de este martes desde Estados Unidos, Salvatore Mancuso debe ser puesto a disposición de Justicia y Paz, tribunal que ahora tiene en sus manos la decisión sobre dos peticiones de libertad para el postulado.

La primera tarea tiene que ver con una petición hecha por el Gobierno Nacional de manera explícita, tras su designación como Gestor de Paz en el proceso que se adelanta con diferentes organizaciones criminales en busca de darle un fin al conflicto.

La otra solicitud de libertad tiene que ver con una acción de tutela instaurada por Salvatore Mancuso contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al considerar que las negativas de liberación vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

El plazo para responder esta acción de tutela, que apenas el pasado 23 de febrero fue notificada de manera oficial a Justicia y Paz, tanto a las magistraturas de Bogotá y Barranquilla, es hasta el próximo 22 de marzo.

Vale recordar que en dos ocasiones, Justicia y Paz negó la libertad a Mancuso, debido a que se le imputó cargos por lavado de activos relacionado con Enilse López, después de haberse desmovilizado, lo que según las autoridades demostraría que siguió delinquiendo pese a su compromiso de dejar las armas.

Pese a estos argumentos, lo que explican los abogados del exjefe paramilitar, es que por esos hechos él solo fue imputado, mas no ha sido condenado.