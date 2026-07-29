“Queremos ayudar a Colombia con las crisis de energía, salud e inseguridad”: subsecretario de EE.UU.

El subsecretario adjunto para América del Sur de los Estados Unidos, Luis Méndez, declaró desde Barranquilla este miércoles que la visita de la delegación estadounidense al departamento del Atlántico estuvo relacionada con fortalecer la cooperación entre ese país y el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Ante los medios de comunicación, el alto delegado especificó que están muy interesados en ayudar a Colombia con sus crisis de energía, salud e inseguridad.

“Reconocemos que no solamente hay que trabajar a nivel nacional, sino también a un nivel subnacional (desde las regiones) y aprovechar de la amistad que existe en Barranquilla. Hemos hablado con los nuevos ministros para ver cuáles son esas oportunidades que tenemos para trabajar en conjunto ambos países. Queremos ayudar con la crisis energética que viene, la de salud y con la inseguridad. Estamos para apoyar y mandar ese mensaje claro a la nueva administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella”, fueron sus palabras.

En esa línea, Méndez describió a Barranquilla como “una ciudad muy estratégica”, refiriéndose a la relevancia que tomará la capital del Atlántico con el gobierno entrante. De hecho, tuvo la oportunidad de sentarse con el gobernador Eduardo Verano, en la casa Catinchi, en el centro histórico de la población, para verificar la posibilidad de inversiones hacia el puerto de Barranquilla y el aeropuerto Ernesto Cortissoz.



Además, el delegado estadounidense también confirmó que analizarán la propuesta realizada de abrir un consulado de ese país en Barranquilla.

Finalmente, se refirió a la posesión del Presidente electo que tendrá lugar en Cali, en la que confirmó que habrá una delegación presidencial estadounidense “del más alto nivel”. “Todavía no puedo contar quiénes van a ser, pero hace le doy aseguranza que van a ser de alto nivel”, sostuvo.