Ratifican medida de casa por cárcel para bombero que arrolló a joven de 19 años en Barranquilla

Pese a que había expectativa por un posible cambio en la decisión, el abogado de las víctimas aseguró que la juez argumentó que la persona procesada no es un delincuente habitual.

edwin cartaño.png
Edwin Cataño Guevara, bombero destituido
Archivo particular
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 06:41 a. m.

Fue ratificada la prisión domiciliaria para Edwin Alberto Cataño, bombero que hace unas semanas arrolló y le quitó la vida a un joven de 19 años, cuando, según el reporte de las autoridades, conducía en estado de embriaguez. 

La Juez 12 Penal del Circuito con Función de Conocimiento del Atlántico confirmó la medida de aseguramiento domiciliaria contra Edwin Alberto Cataño Guevara, quien fue señalado como presunto responsable de la muerte del joven de 19 años Juan David Ucrós Cervantes, momentos en los que fue arrollado en el norte de Barranquilla.

Había expectativa de cambio de medida

Pese a que había expectativa por un posible cambio en la decisión de primera instancia que pudo enviar al bombero hacia un centro carcelario, el abogado de las víctimas, Geraldino León, aseguró que la juez argumentó que la persona procesada no es un delincuente habitual.

De hecho, la togada se refirió al caso diciendo que “no se trata de una equivalencia entre la medida y el daño, sino un equilibrio entre la restricción de los derechos del imputado y la consecución del objetivo legítimo de la medida”.

Así las cosas, Edwin Alberto Cataño tendrá un dispositivo electrónico en su hogar en medio de su judicialización por homicidio culposo agravado.

