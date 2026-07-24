Repudio en Barranquilla por dos perros que fueron hallados quemados

Hay consternación en Barranquilla por el hallazgo de dos perros muertos e incinerados en el barrio San Felipe. Según residentes de la zona, a los animales los habían dejado sin vida en una zona donde se acumula basura y luego les prendieron fuego, al parecer, habitantes de calle.

El hecho fue denunciado por redes sociales por fundaciones animalistas, e, incluso, la Alcaldía de Barranquilla calificó de inaceptable la situación e informó que junto con la Patrulla Ambiental y Ecológica (del grupo GELMA) de la Policía, avanza en las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“Estos hechos son inaceptables y atentan contra la vida y el bienestar animal. Tan pronto conocimos la situación, activamos el Programa de Bienestar Animal y la Patrulla Animal. Junto con la Patrulla Ambiental y Ecológica (GELMA) de la Policía Nacional, avanzamos en las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

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Hacemos un llamado a la ciudadanía para que entregue a las autoridades cualquier información que ayude a esclarecer este caso. Desde la Administración Distrital acompañaremos el proceso para que no quede en la impunidad y se apliquen las máximas sanciones a los responsables”, escribió la Alcaldía de Barranquilla en sus redes sociales.

El exconcejal de la ciudad, Juan Camilo Fuentes, reconocido por su trabajo en defensa de los animales, también rechazó los hechos y pidió a las autoridades esclarecer rápidamente lo sucedido en el barrio El Silencio con estos dos caninos.

“Es lamentable, es un hecho muy triste. Las autoridades deben establecer cuáles fueron las condiciones de modo, tiempo y lugar, si fueron quemados o no. Pero más allá de este asunto puntual es un llamado que le hago a la sociedad barranquillera, de los valores y los principios. Qué está en el corazón de una persona que puede cometer este tipo de conducta atroces, que son repudiables desde todo punto de vista”.

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Agregó Fuentes que lo sucedido en el barrio El Silencio no es un hecho aislado y que lamentablemente se presentan muchos casos de maltrato animal que se presentan en el Atlántico, por lo que le pide a la Fiscalía mayor celeridad en el avance de las investigaciones y las condenas por parte de los jueces a los responsables del maltrato animal en la ciudad y el departamento.

Las autoridades están a la espera del resultado de la necropsia para definir si los animales fueron quemados vivos, sin embargo, según las investigaciones preliminares y los testimonios recopilados de los vecinos, todo indica que ya estaban muertos cuando les prendieron fuego.