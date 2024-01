Santa Marta es sede del evento para veleristas más importante del mundo náutico

En total son más de 26 veleros los que participan del Rally World ACR 2024. Ellos vienen provenientes de países como Estados Unidos, Suecia, Argentina, Italia, Canadá, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Polonia, España, entre otros, y estarán hasta este miércoles en la Marina de Santa Marta.

La Marina Internacional de Santa Marta , una de las más importantes del mundo y la única en Colombia que hace parte de la red IGY, recibe por octavo año a las embarcaciones participantes en el Rally World ACR, el evento transoceánico más grande e importante del mundo náutico.

Blu Radio conversó con Alex Miliani, uno de los participantes, quien contó cómo ha sido su experiencia en Santa Marta .

“Siendo honesto, ha sido de las mejores ciudades y marinas que he visitado en el mundo. Soy un hombre de barco, he vivido gran parte de mi vida en el mar y aquí me he sentido abrazo y acogido por la gente. No me quiero ir”, expresó Alex Miliani en Blu Radio.

Sobre los veleristas visitantes

Los más de 100 veleristas permanecerán en Santa Marta, Magdalena, hasta el próximo miércoles 24 de enero.

Posteriormente, se conoció que continuarán su recorrido hacia la ciudad de Panamá, donde esperan continuar su travesía compartiendo e intercambiando con diferentes culturas del Caribe.

Con el fin de mostrar a los tripulantes los tesoros culturales y naturales de Santa Marta, Magdalena, la Marina Internacional adelanta una serie de actividades como tours, recorridos y visitas a los lugares más emblemáticos de la ciudad.

De acuerdo con la Marina, la llegada del Rally World ACR 2024, continúa consolidando a Santa Marta y a su Marina Internacional como un referente en el turismo náutico mundial, gracias a sus altos estándares de calidad, servicio e infraestructura.