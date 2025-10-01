En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Se agrava crisis hospitalaria en Cesar por suspensión a pacientes de Nueva EPS

Se agrava crisis hospitalaria en Cesar por suspensión a pacientes de Nueva EPS

Dice a secretaría de salud del Cesar, Giorgina Sánchez, que esta suspensión no solo afecta al departamento, sino también a todos los pacientes de La Guajira, sur de Bolívar y Magdalena.

Nueva EPS crisis 2025, Contraloría General advertencia salud, Julián Niño Contralor Delegado en Salud, pasivos EPS Colombia, deuda Nueva EPS 21 billones, crisis del sistema de salud en Colombia, anticipos EPS irregularidades, Superintendencia Nacional de Salud Nueva EPS, intervención gobierno EPS, futuro de los usuarios de la Nueva EPS, cierres de servicios Nueva EPS, acceso a medicamentos EPS, tutelas por salud en Colombia, reforma al sistema de salud colombiano, efecto dominó sistema de salud
Nueva EPS
Foto: Gemini/Nueva EPS
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Tres días de mesas de trabajos lideradas por la Gobernación del Cesar aún no han sido suficientes para llegar a un acuerdo que evite una crisis hospitalaria en el Caribe por la suspensión en la atención a usuarios de la Nueva EPS, dado que gerentes de más de ocho IPS en este departamento no cederán hasta tener una claridad de cuánto y cuándo les harán un abono a los millonarios saldos que les adeudan.

Así las cosas, dice la secretaría de salud del Cesar, Giorgina Sánchez, que esta suspensión no solo afecta al departamento, sino también a todos los pacientes de La Guajira, sur de Bolívar y Magdalena

“Prácticamente hablamos de toda nuestra red hospitalaria, la cual atiende alrededor de 450 pacientes diarios. Ellos nos comentaron que están esperando en sus correos la autorización para hacer los giros, pero estaríamos abocados a una emergencia hospitalaria. Hay que esperar, por nuestra parte hemos hecho muchas mesas de trabajo”, declaró la secretaria de salud.

Sánchez habla de una crisis nacional que hoy está asfixiando a las IPS, de las que declaró que puntualmente en el Cesar estas no tienen recursos para pagar sus servicios públicos, ni mucho menos a todo su personal médico.

“Se viene preparando un plan de contingencia si se confirma la emergencia hospitalaria en el municipio de Valledupar por los usuarios de la Nueva EPS. Eso lo venimos trabajando de manera alterna con la Personería municipal. Todos sabemos que, si esta red de IPS privadas cierran, nosotros no tenemos capacidad instalada en lo público para atender a tantos usuarios en Valledupar y el resto del Cesar”, agregó.

La problemática también llena de preocupación a la presidenta de la Liga de Usuarios en Cesar, Esperanza Arias, quien denuncia que muchos de los pacientes en un estado de salud grave quedarán a la deriva al no encontrar una nueva clínica para su remisión.

“No queremos que se nos presente una emergencia hospitalaria debido a que los pacientes de alto costo que requieran una hospitalización, como están suspendidos los servicios, los van a poner en remisión. De pasar eso, el problema es que la suspensión es a nivel nacional por falta de pagos. Nos estamos moviendo y mirando a ver qué vamos a hacer, pero tenemos que levantar la mano todos”, sostuvo.

Publicidad

Blu Radio conoció que la deuda no solo compone facturas corrientes, sino compromisos desde mucho antes de la intervención de Nueva EPS. Por ello, en horas de la tarde se espera un encuentro con el gerente regional de esta entidad, Juan Carlos Fontalvo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cesar

Salud

Nueva EPS

Publicidad

Publicidad

Publicidad