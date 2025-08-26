Sicarios asesinaron a dos personas en Gamarra, Cesar

Hasta un establecimiento comercial abierto al público llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y portando armas de fuego. Sin mediar palabras dispararon en contra por dos personas que se encontraban en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Alirio Chávez y Fabio Cárdenas, de quién se dice eran reconocidas por toda la comunidad del municipio de Gamarra, una población ribereña ubicada al sur del departamento del Cesar.

Las autoridades llegaron hasta el lugar y emprendieron la búsqueda de los responsables, de quien se presume, huyeron hacia la zona rural de esa municipalidad.

Las investigaciones preliminares buscan establecer si se trata de un ajuste de cuentas o de la disputa territorial que existe en poblaciones del Cesar entre grupos guerrilleros y autodefensas que han llegado al territorio