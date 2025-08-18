Mujer intentó quemar finca en Gamarra, Cesar, con su esposo y su amante dentro

Con serias quemaduras hoy se encuentran en un centro asistencial María Alejandra Ortiz y Luis Fernando Bohórquez, debido a un incendio que se presentó en las últimas horas en la finca en la que se encontraban en la vereda El Progreso, ubicada en el municipio de Gamarra, Cesar, el cual fue perpetrado por la esposa de este mismo hombre mencionado.

Según lo informó la Policía departamental, los hechos se produjeron en la finca La Esperanza a raíz de que esta mujer se encontró a su pareja Luis Fernando siéndole infiel con María Alejandra el día anterior (domingo), por lo que rápidamente se tejió una riña en la que ambas personas se abalanzaron contra ella.

Así las cosas y siendo la madrugada de este lunes festivo, decidió prender fuego a este lugar al parecer en venganza, sin percatarse —dice ella— de que ambos aún estaban dentro.

La intervención de un vecino del sector fue necesaria para que el episodio no pasara a mayores y trasladar a estas dos personas hasta la Clínica de Especialistas María Auxiliadora de Aguachica, Cesar, en donde luego se confirmó el traslado de María Alejandra hacia un centro asistencial de mayor nivel en Bucaramanga.

Conoció Blu Radio que Ortiz, según reportes médicos, está bajo pronóstico reservado por presentar quemaduras de tercer grado en el 95% de su cuerpo. El hombre, por su parte, tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el 45% de su cuerpo.

La responsable, horas después, se presentó de forma voluntaria con su abogado en las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal en Aguachica, “con el fin de que se hagan los actos urgentes a que haya lugar”, informó la Policía.