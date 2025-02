Sigue racha de homicidios en Cartagena: asesinan a líder comunal del barrio Flor del Campo

Al tiempo que crecen las alertas ciudadanas en Cartagena por la racha de homicidios, que en los dos primeros meses del año ya deja 52 víctimas, una nueva muerte violenta causa conmoción en la ciudad.

Cuando se dirigía a su vivienda en el barrio Flor del Campo, fue asesinado el conocido líder comunal Jerónimo Martínez Ballesteros, de 58 años, quien fue atacado a tiros en la entrada del barrio Colombiatón, a la altura de la vía Cordialidad.

Martínez Ballesteros se desempeñó como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Flor del Campo y era considerado uno de los líderes más populares de su sector.

Marticela Wilches, vecina y compañera de liderazgo de Martínez Ballesteros, aseguró que esta muerte ha generado gran conmoción y tristeza en la comunidad: “Jerónimo era un hombre intachable en la comunidad. Además de ser un líder, era mi vecino durante 16 años; siempre fue un buen padre, buen líder, buen amigo. La verdad, nunca tuvimos una queja de Jerónimo. Era un hombre entregado a su trabajo social y comunitario”, relató.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que el homicidio de Martínez Ballesteros se produjo sobre las 7:05 de la noche de este 27 de febrero de 2025, cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en varias ocasiones. El líder comunal murió en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha entregado hipótesis sobre las posibles causas de este asesinato. Sin embargo, desde la comunidad exigen que se esclarezca el crimen y se haga justicia.

“Realmente los líderes estamos demasiado desprotegidos. Ojalá esto no sea como todos esos casos en que matan a un líder y no pasa nada. Yo pienso que las autoridades deben tener más en cuenta el tema del liderazgo. Somos personas dedicadas a la comunidad y al servicio social, y no tenemos ninguna garantía”, expresó su amiga y vecina, Marticela Wilches.

El asesinato del líder comunal fue uno de los tres atentados sicariales que se registraron la noche de este jueves en Cartagena en menos de tres horas. Los hechos dejaron un comerciante muerto en el barrio Huellas de Uribe y un joven de 24 años, con siete anotaciones judiciales, herido en el barrio Olaya Herrera.

De las 52 víctimas de homicidios registradas en lo corrido de 2025, un total de 34 corresponden a sicariatos.