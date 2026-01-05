Tragedia en el Cesar: cuatro miembros de una familia mueren en un accidente de tránsito

Con una tragedia amanece el departamento del Cesar, luego de la muerte de una familia en un trágico accidente de tránsito que ocurrió a las 6:30 de la tarde del domingo en zona rural del municipio de San Alberto.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte, fueron cuatro las personas fallecidas en el siniestro.

Las víctimas son los esposos Asdrúbal Peñaranda Padilla, de 56 años, y Mileidy Johanna Vera Madariaga, de 43 años; su hija Yenny Carolina Peñaranda Vera, de 21 años y su novio Brayan Duván Olarte Lizarazo, de 24 años.

Autoridades indican que la familia se movilizaba en una camioneta Toyota, cuando el conductor del vehículo perdió el control y chocó contra la baranda de un puente y luego cayó varios metros abajo.



Ciudadanos que transitaban por la zona llamaron a las autoridades y las ambulancias no tardaron en llegar a atender la emergencia, sin embargo, los ocupantes de la camioneta murieron en el sitio, antes de que pudieran ser trasladados a algún centro asistencial.

Autoridades siguen indagando la razón por la que el conductor perdió el control de la camioneta y terminó yéndose al vacío.