Trasladan reclusos que hicieron fiesta en celdas de la penitenciaría El Bosque de Barranquilla

Con música a alto y una nevera llena de cervezas, internos del pabellón B, de la penitenciaría El bosque, de Barranquilla, celebraron el pasado 21 de septiembre el día del amor y la amistad.

La celebración quedó registrada en videos y fotos que circularon por redes sociales denunciando los excesos y la falta de control por parte del Inpec dentro del penal.

En este pabellón se encuentran presuntos miembros de la banda criminal 'Los Costeños', presos, entre otras cosas, por el delito de extorsión.

En las imágenes se identifica a Ciro Alberto Oquendo Villareal, alias '09', señalado de alquilar armas para cometer homicidios; Jonathan Amador, alias ‘Maldad’, señalado como ‘la mano derecha’ de alias ‘Castor’, máximo cabecilla de la estructura criminal. También está William Alfredo Guerrero, alias ‘Pochi’, presunto sicario de ‘Los Costeños’ y hombre de confianza de ‘Castor’.



Al destaparse este escándalo, el Inpec ordenó un allanamiento a las celdas de estos reclusos incautando la nevera que fue usada para guardar la cerveza, dos celulares, cinco audífonos, 14 cargadores y siete armas blancas elaboradas de manera artesanal, además de dos baterías.

A través de un comunicado de prensa la dirección del Inpec informó que llevarían a cabo "sanciones por la vulneración al régimen interno que van con cambio de pabellón, traslados de penal entre otras".

De hecho, este mismo viernes tres de los privados de la libertad fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad en el interior del país, mientras que otros fueron ubicados en otros patios.

Así mismo la dirección nacional del Inpec abrió una investigación interna contra funcionarios de la institución por presuntos actos de corrupción, pues habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos al pabellón como cerveza y celulares, al tiempo que se favoreció la realización de la parranda.