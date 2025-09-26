Crece lista de intoxicados por 'cococho' en Barranquilla: hospitalizan a dos personas más

Barranquilla sigue en alerta por la intoxicación masiva que ha afectado a recicladores, vendedores ambulantes y personas en condición de calle, que deja a la fecha 11 muertos y 15 personas hospitalizadas. Se trata de un incremento de afectados en menos de diez horas que da cuenta que dos personas más tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia por presentar síntomas de intoxicación asociadas a consumo de metanol.

La situación se da a pesar de los controles implementados por la Policía Metropolitana y la Alcaldía que han llevado a la incautación de más de 200 botellas con licor adulterado. Incluso, fue instalado un Puesto de Mando Unificado para fortalecer la estrategia de identificación y retiro de estas bebidas que tendrían un alto contenido de alcohol industrial, lo que resulta mortal para el consumidor.

Al momento, la red hospitalaria de Barranquilla está atendiendo diez personas intoxicadas en la Unidad de Cuidados Intensivos, quienes resultaron gravemente afectados por el consumo de esta bebida; mientras que otros cinco permanecen hospitalizados bajo observación médica. Al momento, solo una persona ha sido dada de alta, aunque no se descarta que su caso de intoxicación no esté asociado con este episodio derivado del consumo de 'Cococho'.

Resultados

La Secretaría de Salud reveló en las últimas horas los primeros resultados toxicológicos que fueron aplicados a una de las víctimas mortales y un herido, la cual confirmó la presencia de metanol en el torrente sanguíneo de los afectados. Se trata de un químico no apto para el consumo humano que es usado para el retiro de pinturas y cuyo bajo costo lo ha vuelto popular en sectores de bajos recursos de Barranquilla por el efecto embriagante que tiene al mezclarse con agua. Sin embargo, la poca advertencia sobre el riesgo mortal de consumirlo dejó expuestas a estas personas de condiciones vulnerables.