Intoxicación por 'cococho' en Barranquilla deja dos nuevas víctimas: van 11 fallecidos

La tragedia por la intoxicación de decenas de recicladores, vendedores ambulantes y habitantes de calle sigue dejando más víctimas mortales, siendo que en las últimas horas fallecieron dos hombres más que se encontraban recibiendo atención médica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Barranquilla.

Pese a la intervención que los médicos de la red hospitalaria de Barranquilla han realizado para salvar la vida de quienes resultaron intoxicados, las complicaciones asociadas a los daños que alcanzaron a tener estas personas por acidosis metabólica severa estarían agravándose con el paso de las horas.

Incluso, uno de los pacientes que está en UCI presenta ceguera y problemas del habla tras el consumo de alcohol de madera, un componente industrial que es diluido con agua y restos de whisky o aguardiente.

El licor adulterado puede causar muchos problemas de salud Foto: ImageFX

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud, en las últimas horas fueron hospitalizadas más personas con síntomas asociados a esta intoxicación, siendo que varias botellas con el licor adulterado lograron entrar en circulación.



De los 11 afectados que han fallecido hasta el momento, cinco fueron hallados en la calle sin signos vitales y el resto lograron recibir algún tipo de atención médica. Esto ha obligado a la Policía a desplegar operaciones de búsqueda en las calles, pues no se descarta que sigan apareciendo más víctimas

Precisamente, la facilidad con la que este producto es comercializado genera alerta, lo que llevó a la Policía a desplegar un operativo de control contra la venta de este licor adulterado.



¿Cuánto cuesta el cococho?

En medio de un recorrido que realizó Blu Radio por el sector del ‘El Boliche’, en pleno centro de Barranquilla, se conocieron detalles de la forma en cómo se comercializa sin ningún tipo de control este tipo de bebida alcohólica en el sector.

Habitantes de la zona que prefirieron guardar la reserva de su nombre contaron que es fácil comprar una de estas botellas, pues solo debe tener entre $2.000 y $12.000 para que se lleve una.

El valor varía de acuerdo a la calidad del producto que es fabricado, dicen los ciudadanos, por un hombre al que apodan el ‘Químico’.