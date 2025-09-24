Mueren cuatro hombres en situación de calle tras consumir licor adulterado en Barranquilla

Entre las 6:05 de la tarde y las 8:40 de la noche de este martes, varios hombres fueron ingresados de urgencia al Hospital General de Barranquilla tras desplomarse uno a uno en plena vía pública, con visibles signos de intoxicación.

Se trata de alrededor de 10 personas en situación de calle que, según la Policía, se desmayaron cuando consumían bebidas alcohólicas en el sector conocido como 'El Boliche', en el centro de la ciudad, por lo que todo apunta a que sus síntomas se habrían derivado del consumo de licor adulterado.

De los afectados, al menos nueve ingresaron al Hospital General de Barranquilla, donde se confirma la muerte de cuatro de ellos y se reporta que tres más están en estado crítico recibiendo atención en cuidados intensivos, mientras que otros tres permanecen bajo observación médica.

Solo una de las víctimas ha sido identificada por las autoridades, se trata de Emérito Alberto Miranda Ospino, de 47 años, quien alcanzó a llegar con vida al hospital, pero murió cuando recibía atención médica.



Las víctimas, al parecer, también estuvieron consumiendo algunos alimentos minutos antes de presentar complicaciones, por lo que se analiza si esto también habría tenido que ver con su rápido deterioro de la salud.

Aún así, la principal sospecha se centra en el licor que estaban consumiendo estos hombres, del que se especula que sería 'Cococho', una bebida que usa como base el ron, whisky o aguardiente, pero que es adulterada con metanol, un alcohol proveniente de la madera, usado para remover pinturas y no apto para el consumo humano.