Tres personas fueron víctimas de sicariato en menos de seis horas en Cartagena: van 24 en agosto

El sicariato sigue cobrando vidas en Cartagena, en una racha de muertes violentas que en lo corrido del mes de agosto ya deja 24 víctimas, tres de ellas en las últimas horas.

Entre la 1:30 de la tarde y las 7:10 de la noche de este martes, es decir, en menos de seis horas, fueron asesinados en hechos aislados tres hombres en los barrios La Carolina, Los Caracoles y El Pozón, al sur de la ciudad.

Dos de las tres víctimas ya fueron identificadas por las autoridades y, según el informe de la Policía Metropolitana, fueron atacadas a tiros por sujetos que se movilizaban en motocicleta en plena vía pública.

Una de las víctimas es Gleider Antonio Julio Polo, de 31 años, quien fue ultimado a las afueras de un concurrido centro comercial ubicado en el barrio La Carolina.

“Según testigos, el occiso se encontraba en la parte externa de un centro comercial, cuando sujetos en moto se acercaron y le dispararon, huyendo del lugar de los hechos. La inspección técnica al cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación”, detalló la Policía en su informe.

La otra víctima es Luis Manuel Urueta Valdelamar, de 37 años, quien fue atacado por hombres en moto que se acercaron, le dispararon y huyeron del lugar.



Alcalde se pronuncia

A través de sus redes sociales, el alcalde Dumek Turbay aseguró que cada vez que se incauta droga en la ciudad, al día siguiente la guerra se recrudece, y que este fenómeno sobrepasa la capacidad local.

“El fenómeno de la violencia que deja el narcotráfico migró de las zonas rurales a los centros urbanos, sin que el Gobierno Nacional lo advirtiera, y no hablo solo del gobierno actual. Nosotros, por ser ciudad puerto y de tránsito hacia el norte, recibimos el problema en toda su dimensión y cohabitamos con él. Y qué paradoja, que cuando hacemos grandes incautaciones de droga, inmediatamente al día siguiente se ven las represalias en muertos, la guerra se recrudece. Este es entonces un problema que trasciende lo local, es decir, desborda a las ciudades y, por su complejidad, demanda una política nacional de alto nivel, llámese Paz Total o como sea”, escribió.

El mandatario, a su vez, señaló que se requiere urgente una política nacional de alto nivel y una política antidrogas más contundente y menos complaciente: “En Cartagena le estamos poniendo el pecho al problema, no tengan ninguna duda de eso, pero los esfuerzos no son suficientes. El Gobierno Nacional debe acompañarnos de manera más directa e integral en esta tarea. Necesitamos una política antidrogas más contundente y menos complaciente, para así cerrar este ciclo de violencia que no nos deja avanzar como país. Lo debemos hacer entre todos y unidos, no por aparte”, manifestó.

En Cartagena, en lo corrido del año, se han registrado 234 homicidios, de los cuales 168 corresponden a sicariatos.