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"Tuve que pelear para que lo atendieran": madre de bebé de 50 días de nacido que falleció

El deceso del bebé se presentó en una clínica de Cartagena, luego del traslado del mismo, quien era oriundo de Bosconia, Cesar.

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