"Tuve que pelear para que lo atendieran": madre de bebé de 50 días de nacido que falleció

A Keyla Vargas no le queda más que llorar de indignación por la muerte de su bebé de tan solo 50 días de nacido, mientras su cuerpo aún se recupera de la cirugía de cesárea.

Los dolores se mezclan, pero no se confunden, aunque uno es físico, el otro lo siente en su corazón de madre que se quedó con los brazos vacíos porque los trámites administrativos habrían sido un obstáculo para la oportunidad de vida que pedía para su hijo.

Keyla, quien el 18 de marzo fue conocida en el país por bloquear una vía nacional en Bosconia, Cesar, para llamar la atención de Nueva EPS con el fin de que trasladaran a su hijo a un centro de alta complejidad, tuvo una lucha a cuenta gotas mientras se deterioraba la salud de su hijo.

Después del traslado a una clínica en Cartagena, la lucha fue por conseguir una autorización para que le hicieran la cirugía de corazón que tanto necesitaba para combatir los ataques ciánoticos que le daban por falta de oxigenación en la sangre.



"No sé si la clínica había o no solicitado la cirugía o si fue demora de la eps, pero me lo operaron antes de ayer. Quince días después de la protesta que yo tuve que hacer en Bosconia para que me lo trasladaran", contó la mujer.

Keyla, con el dolor indescriptible de haber sepultado a su primer hijo aún recién nacido, solo pide más humanidad y cero negligencia en el sistema de salud.

"Que se pongan la mano en el corazón los encargados de las remisiones. Tuve que pelear y tuve que hacer paro. Tuve que hacer protesta para poder tener respuesta para que mi hijo pudiera ser atendido. Así él fuera a morir, para que pudiera tener su derecho a lo que le requerían para su enfermedad", comentó la madre, quien espera respuestas.

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El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, lamentó lo sucedido y cuestionó si las demoras en practicar esta cirugía pudieron haber incidido o no en el desenlace del menor, por lo que pidió que esto sea analizado.

Por el caso, Blu Radio consultó a Nueva EPS por una respuesta sobre el manejo del caso, a lo que se está a espera de esta.

