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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Una ciudadana española falleció tras emergencia marítima con naufragio en el Tayrona

Una ciudadana española falleció tras emergencia marítima con naufragio en el Tayrona

La embarcación transportada 20 personas. Dimar anunció investigación para esclarecer el suceso.

Parque Tayrona
Parque Tayrona.
Foto: Parques Naio
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Una ciudadana española falleció tras el naufragio de una embarcación de recreo ocurrido en el sector de Cabo San Juan, en el área general del Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena.

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De acuerdo con la informaciónde la Dirección General Marítima (Dimar), la embarcación provenía del corregimiento de Buritaca, en Santa Marta, cuando se presentó el siniestro marítimo. El hecho dejó alrededor de 20 personas en el agua.

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La emergencia fue reportada a través del canal 16 de VHF marino, por lo que la Dimar activó de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional. En la respuesta participaron la Armada de Colombia, la Estación de Guardacostas y personal de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.

Posteriormente, el personal militar constató que los pasajeros ya habían sido auxiliados por pescadores de la zona. Los habitantes lograron sacar del agua a todas las personas que se encontraban a bordo de la embarcación.

Luego del rescate, los pasajeros fueron trasladados por vía terrestre hacia centros médicos del sector para recibir atención. Lamentablemente, entre las personas involucradas en el naufragio se confirmó el fallecimiento de una mujer de nacionalidad española.

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La Dirección General Marítima lamentó profundamente el fallecimiento de la ciudadana española y expresó sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. La entidad también manifestó su solidaridad con todas las personas afectadas por la emergencia registrada en el Parque Tayrona.

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La Autoridad Marítima Colombiana anunció que adelantará las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el naufragio. El objetivo será determinar las causas del siniestro y adoptar las medidas que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.

La Dimar reiteró su compromiso con la protección de la vida humana en el mar y la seguridad de la navegación. Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer qué ocurrió con la embarcación de recreo que naufragó en el sector de Cabo San Juan.

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