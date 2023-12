Vamos a revisarlo, pero necesitamos recursos: gobernador electo de Bolívar por impuesto de seguridad

Mientras sigue la polémica y las críticas ciudadanas en Bolívar por la aprobación de un impuesto de seguridad que se pagará en todo el departamento a través de la factura de energía a partir del 2024, el gobernador electo Yamil Arana se refirió a este nuevo tributo que se pondrá en marcha en su gobierno.

Sin dar muchos detalles al respecto, Arana aseguró que, aunque revisará esta ordenanza que fue sancionada el pasado 14 de diciembre por el gobernador Vicente Blel, el departamento necesita estos recursos para ser invertidos en materia de seguridad.

“Vamos a revisarlo, pero sin duda alguna necesitamos recursos para mejorar los indicadores de inseguridad en el departamento de Bolívar, recursos para que los jóvenes tengan más oportunidades en educación superior, para que lleguen programas de bilingüismo a los municipios que vamos a promover como fortaleza turística del departamento, recursos para construir el gran malecón del mar, recursos para instalar cámaras de seguridad en los barrios populares de la ciudad, recursos para todo lo que consideramos es la seguridad humana que necesita el departamento de Bolívar y que no tenemos hoy como financiarla”, sostuvo.

El gobernador electo, además, cuestionó las críticas que ha recibido el impuesto por parte de la empresa Afinia, y señaló que son ellos los que deben bajar las tarifas de energías.

“Afinia, que son unos descarados, suben un 14% el precio de la tarifa, y el proyecto de la tasa 1,7% fijo y no 14% cada dos meses como lo hace Afinia. Mientras las empresas no reguladas pagan 400 pesos el kwh, Afinia cobra a los usuarios bolivarenses 900 pesos, el problema de fondo es el costo de la tarifa. Afinia no es la indicada para hacer comentarios de nada en nuestro departamento, esperamos que la nueva administración del alcalde Federico Gutiérrez en Medellín ponga control a este gente que está abusando cada día más de los bolivarenses”.

Entretanto, el gobernador Arana dijo que su gobierno dará una “lucha ante el Gobierno Nacional” para reducir las tarifas de energía que, afirma, es el problema de fondo.

“Afinia aumenta 20.000 pesos y son progresivos, y no se reinvierten en la gente que es diferente. Yo creo que aquí el problema es el costo de la tarifa de energía y esa es la lucha que vamos a dar ante el Gobierno Nacional, una lucha sin descanso para lograr que bajen el costo de la tarifa de energía en la región Caribe”, sostuvo.

La aprobación de este impuesto de seguridad ha generado críticas desde los gremios hasta la misma empresa Afinia, que señaló que la factura de energía no soportaba un aumento más.

Para el Consejo Gremial de Bolívar no es coherente pedirle al Gobierno Nacional reducción en las tarifas de energía mientras desde la región se originan nuevos cobros.

“La región Caribe ya tiene tarifas de energía bastante altas, y lo que tenemos que buscar es que se disminuya el costo de la energía, sería un mal mensaje aprobar este impuesto en este momento cuando le estamos pidiendo al Gobierno nacional algunos mecanismos e instrumentos para lograr esa disminución, y estamos poniéndole nuevas tasas a este servicio”, dijo en su momento el presidente del Consejo Gremial, Juan Camilo Oliveros.

Fenalco Bolívar, por su parte, anunció que se encuentran revisando algunos “vicios” de fondo en lo que se pudieron incurrir con la aprobación de este proyecto de ordenanza casi de “manera exprés” en la Asamblea.

